Egal wohin wir gerade mit dem Auto unterwegs sind – immer wieder ist unsere Geduld gefragt. Grund dafür sind die zahlreichen Baustellen in der Euroherz Region. Ab heute kommt eine weitere dazu: Der Peuntweg in Röslau wird wegen Kanalbauarbeiten bis zum 15. Juli zur Durchfahrt gesperrt. Zum Kindergarten und der Arztpraxis kommt ihr aber auch weiterhin. Je nach Baufortschritt ändert sich jedoch die Zufahrt. Die Einbahnstraßenregelung wird in der Bauzeit aufgehoben.