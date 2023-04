Vollsperrung am Kreisverkehr Selb: Umleitungen im Überblick

Wenn ihr auf eurem Weg zur Arbeit immer durch Selb durchmüsst, sollet ihr in den nächsten Wochen mehr Zeit am Morgen einplanen: Das Staatliche Bauamt Bayreuth saniert den Kreisverkehr der Ortsumgehung Erkersreuth. Das ist der, mit der Kanne obendrauf. Der Bereich rund um den Kreisverkehr ist deswegen bis voraussichtlich 12. Mai voll gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf den Grenzverkehr nach Tschechien.

Wegen der Bauarbeiten am Kreisverkehr ist die Anschlussstelle Selb-Nord ab sofort gesperrt. Wenn ihr nach Tschechien wollt, nehmt ihr auf der A93 stattdessen die Ausfahrt Selb-West. Von dort aus läuft die Umleitung durchs Selber Stadtgebiet, über Erkersreuth nach Asch. Wenn ihr über die B15 aus Richtung Schönwald kommt, werdet ihr über Selb-Plößberg nach Erkersreuth und dann weiter nach Tschechien geleitet. Die Hofer Straße in Selb ist Richtung Ortsausgang nur bis zur Kreuzung Christian-Höfer-Ring/Plößberger Weg befahrbar. Um lange Staus zu vermeiden werden für die Bauzeit außerdem die Signalpläne der verschiedenen Ampeln entsprechend angepasst.

Die Umleitungen und alle gesperrten Straßen:

Die Staatsstraße 2179, Ortsumgehung Erkersreuth ist zwischen dem Kreisverkehr an der Anschlussstelle (AS) Selb-Nord (ohne Kaffeekanne) und der AS Erkersreuth für jeglichen Verkehr gesperrt. Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Schönwald und Selb ist ab dem Abzweig nach Vielitz bzw. Plößberg gesperrt, eine Zufahrt bis zum Porzellanikon ist aus Richtung Schönwald möglich. Die „Hofer Straße“ ist nur bis „Christian-Höfer-Ring“ bzw. „Plößberger Weg“ befahrbar.

Die Umleitung muss aufgrund der Sperrung des Goetheplatzes weiträumig durch das Stadtgebiet Selb erfolgen. Offizielle Umleitung sind „Weißenbacher Straße“, „Marienplatz“, „Marienstraße“, „Schillerstraße“, „Hartmannstraße“, „Christian-Höfer-Ring“, „Geheimrat-Rosenthal-Straße“, „Hauptstraße“ in Erkersreuth für den Verkehr Richtung Asch, davon abzweigend „Christoph-Krautheim-Straße“, „Hauptstraße“ in Selb-Plößberg, „Rosenstraße“ für den Verkehr Richtung Schönwald.

Auf der Autobahn A93 wird die AS Selb-Nord (A93) gesperrt, die Umleitung erfolgt über die AS Selb-West. Die Bedarfsumleitung der Autobahn wird in beiden Richtungen ab der Anschlussstelle Selb-West direkt zur Anschlussstelle Schönwald geführt.