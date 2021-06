Vollgelaufene Keller nach Starkregen in Nürnberg

Nürnberg (dpa/lby) – Nach den heftigen Unwettern der letzten Tage hat ein kurzes, aber kräftiges Unwetter mit Starkregen der nürnbergischen Feuerwehr erneut zusätzliche Einsätze beschert. Insgesamt seien am Freitag zwischen 17 und 21 Uhr 44 Notrufe wegen des Unwetters eingegangen, teilte die Feuerwehr Nürnberg mit. Meist habe es sich um vollgelaufene Keller gehandelt, sehr vereinzelt um Äste, die herunterzufallen drohten. In einem Supermarkt drang den Angaben zufolge Regenwasser über das Dach in das Gebäude. Die abgehängte Decke und die Isolierung saugte sich dadurch mit Wasser voll und drohte abzustürzen. Daraufhin entstanden Risse in der Decke. Das bemerkten Mitarbeiter, die den Supermarkt schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr räumten.

