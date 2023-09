Volleyballer starten mit Sieg ins Olympia-Quali-Turnier

Die deutschen Volleyballer sind erfolgreich ins Olympia-Qualifikationsturnier in Rio de Janeiro gestartet. Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski setzte sich gegen den Iran mit 3:1 (25:22, 22:25, 25:16, 25:21) durch. Erfolgreichster Punktesammler war der 38 Jahre alte Ausnahmespieler Georg Grozer (23 Zähler), der für die Olympia-Chance nochmal ins Team zurückgekehrt war.

Bereits heute (18.30 Uhr MESZ) steht für die DVV-Auswahl das zweite Spiel gegen Kuba an. In den sieben Partien binnen neun Tagen muss sich die Nationalmannschaft mindestens Platz zwei im Achterfeld sichern, um nach Paris zu dürfen. Gelingt das nicht, bleibt nur noch der schwierige Weg über die Weltrangliste, der aktuell wenig aussichtsreich erscheint. Zuletzt schaffte es in London 2012 ein deutsches Team zu Sommerspielen.