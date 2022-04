Die Volleyballer der VGF Marktredwitz können an diesem Wochenende in der 3.Liga den Klassenerhalt klar machen. Aus den beiden Vergleichen mit Schlusslicht WWK VCO München benötigt die Mannschaft um Spielertrainer Jan Liebschwer noch einen Sieg. Beide Spiele finden in der MakArena in Marktredwitz statt – Spielbeginn ist heute um 19 Uhr und morgen um 14 Uhr.

