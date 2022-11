Volleyball: VGF Marktredwitz will fünften Sieg in Folge

Die Drittliga-Volleyballer der VGF Marktredwitz schwimmen derzeit auf einer regelrechten Erfolgswelle. Vier Siege in Folge hat die Mannschaft von Jan Liebscher eingefahren und steht damit aktuell auf dem zweiten Platz. Heute geht es für die VGF ab 19 Uhr auswärts gegen den VC DJK München Ost-Herrsching – mit einem weiteren Sieg könnte man die Tür zur Aufstiegsrunde weit aufstoßen, bevor es am kommenden Samstag in der heimischen MakArena dann zum wohl vorentscheidenden Top-Spiel gegen die LE Volleys kommt.