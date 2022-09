Die Drittliga-Volleyballer der VGF Marktredwitz starten an diesem Wochenende in die neue Saison. Spielertrainer Jan Liebscher geht angesichts der geglückten Generalprobe gegen Amberg optimistisch in die neue Saison, auch wenn zum Auftakt gleich ein schweres Auswärtsspiel auf seine Mannschaft wartet. Bei den L.E. Volleys in Leipzig sind die Rawetzer nur Außenseiter, haben beim Zweitliga-Absteiger aber nichts zu verlieren. Spielbeginn ist morgen um 15 Uhr.