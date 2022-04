Die Volleyballer der VGF Marktredwitz spielen auch in der kommenden Saison in der 3.Liga. Die Mannschaft von Spielertrainer Jan Liebscher setzte sich am Abend in der MakArena gegen das Münchner Volleyball-Internat mit 3:1 durch und hat damit vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Heute treffen beide Mannschaften ab 14 Uhr erneut in Marktredwitz noch einmal aufeinander – das Duell hat aber nur noch statistischen Wert.