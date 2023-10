Drei Siege in vier Spielen. Mit der bisherigen Saison-Bilanz in der Dritten Volleyball-Liga kann die VGF Marktredwitz zufrieden sein. Am Abend geht es zu einem Verein mit Volleyball-Tradition. Die Fichtelgebirgler spielen gegen die zweite Mannschaft des SV Schwaig. Spielbeginn ist um 19 Uhr 30.