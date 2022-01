Volleyball: VGF Marktredwitz empfängt TSV Eibelstadt

Die Polizei rätselt noch, wie eine Gartenlaube in Plauen am Morgen hat Feuer fangen können. Für die Besitzer muss das eine (…)

Gartenlaube in Plauen brennt: Eigentümer springen aus Fenster

Ob man sich gegen Corona impfen lässt oder nicht, darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein. Was aber ganz sicher nicht geht, nur (…)

Falscher Impfpass und falscher Ausweis: Mann in Hof auffällig

Nach den Weihnachtsferien ab Montag soll es an Bayerns Schulen mit Präsenzunterricht weiter gehen. Das hat Kultusminister Michael (…)

Zurück auf die Bühne: Theater Plauen-Zwickau plant Wiederaufnahme des Spielbetriebs

Wenn am Mittwoch die Beschlüsse in Sachsen so durchgehen, ist der Weg für die Kultur frei. Damit dürfte auch das Theater Plauen-Zwickau (…)