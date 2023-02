Volleyball: VGF Marktredwitz empfängt Regensburg

In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga haben die Volleyballer der VGF Marktredwitz am Abend Heimrecht. Gegner der Mannschaft von Spielertrainer Jan Liebscher sind die Donau Volleys Regensburg. Nicht mit dabei sein kann Stammzuspieler Viktor Bergmann – für ihn ist die Saison nach einer Trainingsverletzung vorzeitig beendet. Während bei der VGF schon zwei Siege zu Buche stehen, konnten die Oberpfälzer nur einen Sieg aus der Vorrunde mitnehmen und belegen aktuell den letzten Platz. Spielbeginn in der MAK-Arena ist um 20 Uhr.