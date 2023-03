Volleyball: Saisonfinale für VGF Marktredwitz

Für die Drittliga-Volleyballer der VGF Marktredwitz steht heute das Saisonfinale an. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gastiert die VGF ab 19 Uhr 30 bei den Donau Volleys Regensburg. Nach der schwachen Vorstellung seiner Mannschaft in Friedberg, hofft Trainer Jan Liebscher auf eine Leistungssteigerung. Egal wie das Spiel bei den punktgleichen Oberpfälzern ausgeht, kann man die Saison als Erfolg verbuchen – schließlich war die VGF als Abstiegskandidat gestartet und hat dann alle Experten mit dem Einzug in die Aufstiegs-Playoffs überrascht.