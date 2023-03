In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga haben die Volleyballer der VGF Marktredwitz am Abend Heimrecht. Gegner der Mannschaft von (…)

DEL2: Selber Wölfe empfangen Dresdner Eislöwen

Nach zuletzt fünf Heimniederlagen in Folge wollen die Selber Wölfe in der DEL2 zurück in die Erfolgsspur. Am Abend geht es für das Team (…)