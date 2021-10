Die VGF Marktredwitz feiert am Abend in der 3. Volleyball-Liga Ost ihre Heimpremiere. Mit dem VC Eltmann bekommt es die Mannschaft von Jan Liebscher heute mit dem Topfavoriten auf den Titel zu tun. Nachdem in dieser Saison bereits nach dem zehnten Spieltag über Auf- und Abstiegsrunde entschieden wird, darf man sich besonders zu Hause möglichst keinen Punktverlust erlauben. Die Zuschauerzahl in der MAK-Arena ist auf maximal 125 beschränkt – es gilt die 3G+ Regel. Spielbeginn ist um 20 Uhr.