Volleyball, Handball, Fußball: Sport in der Euroherz-Region

Volleyball: VGF Marktredwitz reist zum TSV Grafing

Für die Drittliga-Volleyballer der VGF Marktredwitz steht heute das erste Auswärtsspiel der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga an. Die Mannschaft von Jan Liebscher gibt ihre Visitenkarten beim TSV Grafing ab. Bei den Oberbayern wartet eine schwere Aufgabe auf die VGF: Grafing war lange Jahre fester Bestandteil der 2. Bundesliga, bevor im vergangenen Jahr der Abstieg folgte – doch schon in diesem Jahr scheint trotz eines jungen Teams die Rückkehr machbar – mit elf Siegen aus zwölf Spielen in der Hauptrunde hat sich der TSV Grafing für die Aufstiegsrunde zur zweithöchsten Liga Deutschlands qualifiziert. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Handball: Landesligen starten wieder

Die spielfreie Zeit zwischen den Jahren geht für die Handball-Vereine der Region an diesem Wochenende zu Ende. Zum Start der Rückrunde muss die SG Helmbrechts/Münchberg in der Herren-Landesliga nach drei Siegen in Folge heute ab 19 Uhr 30 beim ASV 1863 Cham aufs Parkett. Für die HSG Fichtelgebirge geht es im Abstiegskampf ab 16 Uhr 30 zu Hause gegen den Tabellenzweiten HSG Lauf/Heroldsberg. Auch die HSV Hochfranken kann jeden Punkt dringend gebrauchen – ab 20 Uhr steht ein Auswärtsspiel beim punktgleichen direkten Tabellennachbarn HC Sulzbach-Rosenberg an.

Die Damen der SG Helmbrechts/Münchberg stehen in der Frauen-Landesliga mit den wenigsten Minuspunkten auf Rang zwei – heute will die Mannschaft von Trainer Christopher Seel einen guten Re-Start hinlegen und die Leistungen der Vorrunde bestätigen. Im ersten Spiel nach der sechswöchigen Pause geht es auswärts gegen die zweite Mannschaft der HG Zirndorf. Anwurf ist um 17 Uhr.

Fußball: Oberfränkische Meisterschaft im Futsal

In der Coburger HUK-Arena wird morgen der oberfränkische Bezirksmeister im Futsal ermittelt. Die Farben der Euroherz-Region vertreten dabei der FC Waldstein und der FC Rehau aus der Bezirksliga sowie Kreisligist TuS Schauenstein. Alle drei Vereine fahren ohne große Erwartungen in die Vestestadt und wollen in aller erster Linie Spaß haben und schauen, was am Ende dabei herauskommt. Turnierbeginn ist morgen um 13 Uhr. Die beiden Finalisten qualifizieren sich für das Landesfinale um den Lotto Bayern Hallencup am kommenden Samstag in Burgebrach.