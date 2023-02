Vollelektrische Spritzgießmaschine: Berufsschule Rehau bekommt neue Technik

In vielen Schulen ist die Technik noch nicht auf dem neuesten Stand. Anders sieht es in der Helmut-Wagner-Berufsschule in Rehau aus. Die Schule bekommt am Morgen eine neue Spritzgießmaschine. Es handelt sich dabei um eine Dauerleihgabe der Firma Arburg. Die neue Maschine dient der Fertigung von Kunststoffteilen im Spritzgussverfahren. Die Schüler können daran zum Beispiel die richtige Einstellung von Parametern wie Temperatur und Druck erlernen. Die vollelektrische Spritzgießmaschine arbeitet im Gegensatz zu einer hydraulischen leise und sauber, und sie kann auch in der Medizintechnik zum Einsatz kommen. Die Maschine hat einen Wert von ca. 100.000 Euro.