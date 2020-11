Volle Kanne Selb: Für mehr Wiedererkennungswert der Stadt – zwei weitere Kannen eingeweiht

Berlin hat seine berühmten bemalten Bären, die überall in der Stadt verstreut zu finden sind – in Selb sind es Porzellankannen. Und davon gibt es immer mehr. Neben den großen an den Ortseingängen und einigen kleineren an speziellen Orten rund um die Stadt gibt es jetzt zwei neue Kannen am Christian-Höfer-Ring. Eine steht bei der Pumptrack-Anlage und ist von der Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei HPK finanziert, die andere steht direkt an der Einmündung des Brückenradwegs; gesponsert von den Luisenburg-Festspielen. In Zukunft sollen noch weitere folgen. Der Selber Stadtrat will mit dem Projekt Volle Kanne Selb nämlich Firmen und Privatleuten die Möglichkeit geben, sich mit einer Kanne im Stadtgebiet zu verewigen und der Stadt Selb damit noch mehr Wiedererkennungswert zu verleihen.