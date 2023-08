Großes Glück hatten fünf junge Leute am Abend bei einem Unfall bei Weißdorf in der Nähe von Münchberg. Das Auto mit einem 20-Jährigen am Steuer ist in einer leichten Linkskurve vor Weißdorf ins Schleudern geraten, von der Straße abgekommen und hat sich in einer angrenzenden Wiese überschlagen. Die fünf Insassen sind mit leichten Verletzungen davon gekommen, wurden aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.