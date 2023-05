Einmal im Jahr kommen tausende Gläubige in das kleine Örtchen Bobengrün im Frankenwald. Im Bad Stebener Ortsteil ist an diesem Wochenende wieder die Pfingsttagung. Das christliche Treffen unter freiem Himmel steht dieses Jahr unter dem Motto VOLL UND GANZ GOTT VERTRAUEN. Die Tagung beginnt heute am späten Nachmittag (16 Uhr) und dauert bis zum Montag. Auf dem Programm steht unter anderem ein Waldgottesdienst. Außerdem ist eine „jesus night“ mit Live-Musik geplant.