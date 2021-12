Volkszählung 2022: Landkreis Wunsiedel sucht Interviewer

Alle zehn Jahre findet in Deutschland und der EU eine Volkszählung statt. Aufgrund der Pandemie wurde die Befragung auf nächstes Jahr verschoben. Für den Zensus 2022 sucht der Landkreis Wunsiedel jetzt Interviewer. Diese führen zwischen Mai und August nächsten Jahres persönliche Gespräche mit zufällig ausgewählten Personen. Die sind auskunftspflichtig, müssen aber vorher schriftlich vom Interviewer informiert werden. Bei der Volkszählung wird unter anderem nach Name, Alter, Adresse, Ausbildung und Arbeit gefragt. Wer als Interviewer beim Zensus 2022 mitmachen will kann sich beim Landratsamt Wunsiedel bewerben. Den Kontakt findet ihr hier:

Landratsamt Wunsiedel im Fichtelgebirge

Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel

Telefon: 09232/80744

Mail: zensus2022@landkreis-wunsiedel.de