Volkswagen setzt auf 3D-Druck – auch für Produkte in der Corona-Krise

Doch nicht nur in der Zentrale in Wolfsburg wird derzeit an technischer Hilfe in der Corona-Krise gedruckt und getüftelt. Egal ob bei Audi, Porsche, Lamborghini oder VW Motorsport, an allen möglichen Standorten des VW-Konzerns arbeiten Fachleute mit Hochdruck an Lösungen, auch für komplizierte Medizintechnik. So stellen Experten bei SKODA zum Beispiel Atemschutzmasken her. Und SEAT sogar mechanische Beatmungsgeräte – die ersten Prototypen sollen bald getestet werden. Und wenn die Corona-Krise überwunden ist, will Volkswagen auch mehr und mehr Bauteile für seine Serienautos auf solchen Maschinen herstellen. Im Moment aber haben Gesichtsschutz und Komponenten für Beatmungs-Geräte Vorfahrt.