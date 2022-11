Volkstrauertag: Gedenkveranstaltungen in der Region

Am Volkstrauertag wird traditionell der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Zu diesem Anlass gibt es morgen in der Euroherz-Region wieder unterschiedliche Gedenkveranstaltungen. Ein essentieller Teil ist meist auch eine Kranzniederlegung. In der Stadt Hof beginnt die Gedenkstunde um 11 Uhr am Ehrenmal im Wittelsbacher Park. In Plauen findet die Kranzniederlegung um 11.30 Uhr am Hauptfriedhof statt. In Wunsiedel beginnt die zentrale Gedenkveranstaltung um 11.45 Uhr auf dem Wunsiedler Friedhof. Vorher finden jedoch schon Gedenkgottesdienste in einigen Ortsteilen statt. Veranstaltungen zu Ehren der Kriegstoten gibt es morgen aber zum Beispiel auch in Schönwald und in der Stadt Naila und ihren Ortsteilen.