Volksfestwirte übernehmen Untreusee – Festbetriebe Böckl Volksfest

Der Untreusee ist im Sommer ein beliebter Anlaufpunkt in Hof – und damit auch die dortige Sommergaststätte. Nachdem die Familie Grünert sich nach 40 Jahren verabschiedet hat, war die Stadt auf der Suche nach einem Nachfolger – und den hat sie nun gefunden. Bei einer Pressekonferenz im Rathaus hat Oberbürgermeisterin Eva Döhla verkündet, dass die fränkische Volksfestwirt GmbH unter dem Titel „Die Wertschaft“ die Gastronomie am Untreusee übernimmt. Die Volksfestwirte wollen das kulinarische Angebot erweitern und das Areal auch für Events nutzen. Sie haben in der Vergangenheit über viele Jahre erfolgreich das Hofer Volksfest betreut. Darum sollen sich heuer die Festbetriebe Böckl aus Schwandorf kümmern. Sie sollen einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben.