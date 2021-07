Volksfeststimmung: Veranstaltungen in der Euroherz-Region

Die großen Feste können wir immer noch nicht feiern. Ein bisschen Wiesen- oder Volksfest-Stimmung soll in der Euroherz-Region trotzdem aufkommen. Viele Städte haben sich Alternativen überlegt. In Selb ist es das Sommer-Wochenende. Den Auftakt machen am Abend der Selber Spielmannszug und die Egertaler mit einem Stuhlkonzert im Jahnstadion der TS Selb. Morgen ist dann verkaufsoffener Sonntag. Ein bisschen Urlaubsfeeling kommt bei der Serenata Italiana in Marktredwitz auf. Mitten in der Stadt könnt ihr heute Wein trinken und euch mediterrane Köstlichkeiten schmecken lassen. In Oberkotzau steht noch bis morgen ein Autoscooter auf dem Festplatz. Auf dem Parkplatz vor der Schule steht ein Kinderkarussell. Kinder der Grund- und Mittelschule und alle Kinderkartenkinder müssen nichts bezahlen.