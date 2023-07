In wenigen Tagen steht das größte Fest der Region an: Am Freitag startet das Hofer Volksfest. Los geht’s um 17 Uhr vor dem Rathaus mit dem traditionellen Festumzug. Bei einem Pressetermin haben die Verantwortlichen heute über den aktuellen Stand der Vorbereitungen informiert. Festwirt Gerhard Böckl von den Festbetrieben Böckl:

Auch ein Feuerwerk soll es heuer wieder geben. Außerdem ist eine Drohnenshow geplant. Die Maß Bier auf dem Hofer Volksfest kostet dieses Jahr übrigens 10 Euro 90.