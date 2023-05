Volksbegehren für neues Radgesetz: Verfassungsgerichtshof verhandelt heute

Kann es zu einem Volksbegehren für ein neues Radgesetz in Bayern kommen? Das entscheidet heute (MI) der bayerische Verfassungsgerichtshof. Für das Volksbegehren hatte die Initiative „Radentscheid Bayern“ Unterschriften gesammelt, auch bei uns in Hof. Insgesamt sind gut 100.000 Unterschriften zusammengekommen. Das sind viermal mehr als nötig. Wenn der Verfassungsgerichtshof sein OK gibt, muss die Initiative nochmal Unterschriften sammeln: Damit sich die Staatsregierung mit dem neuen Radgesetz beschäftigt, müssen sich etwa eine Million Menschen am Volksbegehren beteiligen.