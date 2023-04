Volksbegehren für neues Radgesetz: Nachholbedarf in der Euorherz-Region

Wundert euch nicht, wenn euch am Sonntag jede Menge Fahrradfahrer im Raum Hof entgegenkommen. Die Initiative „Radentscheid Bayern“ plant eine große Fahrrad-Demo von Hof nach Oberkotzau. Solche Radtouren gibt es am Sonntag bayernweit. Das Aktionsbündnis will damit auf sein geplantes Volksbegehren für ein neues Radgesetz in Bayern aufmerksam machen. Denn auch unsere Region steht in Sachen Radinfrastruktur nicht gut da:

… so Judith Hampel vom ADFC Hof.

Der Zulassungsantrag für das Volksbegehren liegt aktuell beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Der muss bis Juni entscheiden, ob es zu einem Volksbegehren kommen kann. Die Radsternfahrt startet am Sonntag um 11 Uhr am Kugelbrunnen in Hof.