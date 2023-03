Volksaufstand in Tibet: Plauen hisst Flagge zum Jahrestag

Solidaritätsbekundungen hat es in der letzten Zeit meist für die Menschen in der Ukraine gegeben. Die Stadt Plauen zeigt heute aber auch mal Flagge für Tibet. Die tibetische Flagge weht auf dem Altmarkt. Grund ist der tibetische Volksaufstand, der sich am 10. März 1959 ereignet hat. Die Flagge wird unter dem Motto „Tibet, wir sind bei dir“ bis Montag in der Innenstadt von Plauen zu sehen sein. Die Tibet Initiative Deutschland lädt Städte, Gemeinden und Landkreise seit fast dreißig Jahren dazu ein, am Jahrestag des Volksaufstands die tibetische Flagge an öffentlichen Gebäuden zu hissen.