Vogtlandmuseum: Darsteller für Theaterstück gesucht

Ihr wolltet schon immer einmal auf der Bühne stehen und in eine andere Rolle schlüpfen? Das Vogtlandmuseum in Plauen bietet euch jetzt die Chance dazu. Die Mitarbeiter suchen für das Theaterstück „Von Puppen und Menschen“ junge und erwachsene Teilnehmer. Premiere ist kommendes Jahr im Mai, erst einmal sind sechs Vorstellungen angesetzt. Vorher stehen wöchentliche Proben an. Heute (24.6.) gibt es dafür ein Casting. Die Verantwortlichen suchen zum Beispiel einen Puppenspieler oder eine Puppenspielerin, die einen kleinen Bären spielen kann, eine temperamentvolle Mutter, einen Vater und ein kleines Mädchen zwischen 6 und 10 Jahren. Treffpunkt für das Casting ist um 17 Uhr vor dem Vogtlandmuseum.

Anmeldung unter 03741 2912412 oder marvin.schaarschmidt@plauen.de