Vogtlandkreis und Saale-Orla-Kreis: Führerscheinumtausch in vollem Gange

Derzeit gibt es viele Autofahrer, die ihre Führerscheine umtauschen müssen. Die Frist für die Jahrgänge 1953-1958 ist eigentlich Mitte der Woche ausgelaufen. Bund und Länder haben sich aber darauf geeinigt: Es soll noch ein halbes Jahr lang keine Strafe bei Verstößen geben. Im Vogtlandkreis ist der Führerscheinumtausch weiterhin in vollem Gange. Aktuell tauschen die Behörden im Monat zirka 800 alte Führerscheine um – parallel zum Alltagsgeschäft. Das teilt der Landkreis mit. Die Bearbeitungszeiten für den Umtausch liegen im Landratsamt bei zwei bis drei Wochen.

Im Saale-Orla-Kreis gab es seit letztem Jahr über 2700 Anträge für den Umtausch, davon knapp die Hälfte in den vergangenen zweieinhalb Monaten.

Bis Mitte Januar nächstes Jahr müssen die nächsten Autofahrer ihre Führerscheine umtauschen. Dann trifft es die Jahrgänge 1959-1964. Hintergrund der Aktion ist die Sicherheit. Bis 2033 sollen dazu alle Führerscheine in der EU fälschungssicher, einheitlich und in einer Datenbank registriert sein.