Vogtlandkreis: trotz mildem Winter viel zu tun

Trotz eines milden Winters, konnten sich die 93 Mitarbeiter der vier Straßenmeistereien des Vogtlandkreises mit ihrer Streu- und Räumtechnik im vergangenen Winter nicht auf die faule Haut legen, sondern mussten an 144 Tagen ausrücken. Dabei wurden auf den über 11 Hundert zu betreuenden Straßenkilometer auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen rund 5.000 Tonnen Auftausalz verbraucht. In den vergangenen Jahren lag der Verbrauch jeweils beinahe doppelt so hoch. Im Winter 2012/13 schlugen sogar über 15.000 Tonnen Auftausalz zu Buche. Entsprechend sind die Salzhallen in den Straßenmeistereien Adorf, Falkenstein, Plauen und Reichenbach mit 4.000 Tonnen noch gut gefüllt. Insgesamt kostete der Winterdienst in der zu Ende gegangenen Saison den Vogtlandkreis rund 2 Millionen Euro.