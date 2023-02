Vogtlandkreis: Testzentren des Rettungszweckverbands Südwestsachsen schließen

Besucher in Kliniken und Pflegeheimen müssen nicht nur eine Maske tragen, sondern auch einen Test vorweisen. Das sind mit die letzten Corona-Maßnahmen, die noch gelten. Das mit dem Testen könnte im Vogtlandkreis aber zum Problem werden. Zum 1. März schließen nämlich die Testzentren des Rettungszweckverbands Südwestsachsen, teilt der Vogtlandkreis mit. Das betrifft die Zentren in Adorf, Auerbach, Klingenthal, und Reichenbach.

Zum Testen müssen die Bürger dann zu privaten Testzentren, Apotheken, zum Hausarzt oder in medizinische Einrichtungen, die Tests anbieten.

Eine Liste mit allen geöffneten Schnelltestzentren stellt der Rettungszweckverband Südwestsachsen weiterhin zur Verfügung.