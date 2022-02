Vogtlandkreis: So soll die Pfleger-Impfpflicht in Sachsen durchgeführt werden

Wenn ihr in einem Krankenhaus oder Pflegeheim arbeitet, müsst ihr bis Mitte März geimpft sein. So sieht es die einrichtungsbezogene Impfpflicht vor.

Der Freistaat Sachsen hat den Leitfaden für die einrichtungsbezogene Impfpflicht an die Kommunen übermittelt. Dazu gehört natürlich auch unser Sendegebiet im Vogtlandkreis. Es geht darum, wie mit der Impfpflicht umgegangen werden soll.

Ab 16. März müssen Pflegekräfte geimpft sein. Ungeimpfte bekommen dafür nach einem Schreiben des Gesundheitsamts vier Wochen Zeit für ihre Erst- oder Zweitimpfung. Sollte sich der Betroffene dann nicht impfen lassen wollen, können die Ämter Betretungs- oder Tätigkeitsverbote aussprechen. Der Freistaat weist aber darauf hin, dass der Schritt nur passieren darf, wenn dadurch die Versorgung nicht gefährdet wird. Dazu sollen auch die Einrichtungen angehört werden. Gesundheitsministerin Köpping appelliert in einer Pressemitteilung nochmal an das Personal sich impfen zu lassen.

Derzeit liegt in Sachsen die Impfquote in vollstationären Pflegeeinrichtungen bei knapp 71 Prozent. Die Inzidenz im Vogtlandkreis liegt bei gut 1.100.