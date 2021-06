Vogtlandkreis: Sachsens Ministerpräsident zu Besuch

Hoher Besuch kommt heute (29.6.) ins Vogtland. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich gleich für zwei Termine angekündigt. Am Nachmittag ist er auf Einladung des Plauener CDU-Stadtverbandes für ein Gespräch an den Handwerkerhöfen der Weberhäuser zu Gast. Mit dabei ist auch der Oberbürgermeisterkandidat Steffen Zenner. Am kommenden Sonntag (4.7.) wird im zweiten Wahlgang der neue Chef im Plauener Rathaus gewählt.

Am Abend ist Michael Kretschmer dann zu Besuch in Ellefeld im Vogtlandkreis. Maximal 80 Personen können vor Ort mit ihm und Landrat Rolf Keil diskutieren. Die Veranstaltung wird auch auf dem Facebook-Kanal des Ministerpräsidenten übertragen.