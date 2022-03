Vogtlandkreis: Neues Verfahren bei positiven Coronafällen

Noch liegt der Inzidenzwert im Vogtlandkreis bei einem Wert von rund 2400 – in den kommenden Tagen könnte dieser Wert aber deutlich ansteigen. Grund dafür ist ein Fehler der elektronischen Datenverarbeitung in den Laboren. Dadurch konnten nicht alle Fälle an das Gesundheitsamt übermittelt werden. Der Landkreis informiert zudem darüber, dass Corona-Infizierte und ihre Kontaktpersonen ab sofort nicht mehr telefonisch kontaktiert werden – auch nicht im Rahmen der Gesundheitsüberwachung. Außerdem werden Personen, die im selben Haushalt wie Infizierte leben, automatisch über den per Post an die positiv getestete Person zugestellten Bescheid abgesondert. Mit dem Absonderungsbescheid erhalten die betroffenen Personen zusätzlich eine amtliche Bescheinigung über ihren positiven PCR-Test. Mit diesem kann im Nachgang ein Genesenennachweis in der Apotheke ausgestellt werden. Die SMS-Selbstauskunft bleibt bestehen.