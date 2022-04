Vogtlandkreis: Neue Kita in Neumark

Wer sein Kind in einer Kita unterbringen will braucht oft viel Geduld: Die Wartelisten sind lang. In der Region entstehen aber auch neue Kitas. Eine weitere ist jetzt offiziell eingeweiht worden. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit hat der vogtländische Landrat Rolf Keil den Neubau der Kita „Wiesenwichtel“ in Neumark eingeweiht. Ab nächsten Montag sollen sich dort schon die Kinder austoben können.

Die Kita ist barrierefrei und damit auch für Kinder mit körperlichen Einschränkungen geeignet. 102 Kinder haben dort Platz. Der Neubau ist nötig geworden, weil die alte Kita sanierungsbedürftig war und nicht mehr den Anforderungen des Brand- und Arbeitsschutzes entsprochen hat, teilt der Vogtlandkreis mit. Die Gemeinde Neumark hat für den Neubau demnach über 3 Millionen Euro selbst gezahlt. Der Bund hat gut 600.000 Euro beigesteuert, der Vogtlandkreis knapp 70.000 Euro.

(Symbolbild)