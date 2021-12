Vogtlandkreis: Landrat informiert über aktuelle Corona-Lage

Unterdessen spitzt sich die Lage in den Krankenhäusern in Sachsen zu. Die Intensivstationen füllen sich mit Corona-Patienten, es gibt aber nicht genügend Personal. Der Freistaat hat deshalb ein entsprechendes Online-Portal geschaltet. Das Portal koordiniert Freiwillige und vermittelt sie an die entsprechenden Krankenhäuser weiter. Das Angebot richtet sich vor allem an Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger. Auch an diejenigen, die schon im Ruhestand sind. Aber auch Medizinstudierende und Menschen ohne medizinischen Hintergrund können helfen, zum Beispiel beim Transport oder in der Administration. Hier geht’s zum Online-Portal.

Die Corona-Lage im Vogtlandkreis ist ebenfalls kritisch. Das Gesundheitsamt erreicht täglich eine große Zahl an neuen Positivfällen. Die Krankenhäuser geraten an ihre Grenzen. Landrat Rolf Keil will am Nachmittag gemeinsam mit den Klinikleitern über die Situation informieren.