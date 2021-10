Neben ihrer eigentlichen Arbeit engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich in Vereinen. Das nimmt nochmal einiges an Zeit in Anspruch. Der Vogtlandkreis will den Einsatz der Ehrenamtlichen deshalb entsprechend würdigen. Landrat Rolf Keil und Steffen Fugmann, Präsident des Kreissportbundes, ehren am Abend 29 Sportfunktionäre aus dem Vogtland. Dazu gehören Übungsleiter, Trainer, Kampfrichter und weitere Helfer. Die Feierstunde findet im Veranstaltungssaal des Landratsamtes statt.