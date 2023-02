Vogtlandkreis: Kreistag beschließt Rekordhaushalt 2023/2024

Rund 690 Millionen Euro – so viel Geld steht dem Vogtlandkreis in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt zur Verfügung. In seiner ersten Sitzung des Jahres hat der Kreistag den Doppelhaushalt 2023/2024 beschlossen. Allein für dieses Jahr beträgt das Haushaltsvolumen rund 340 Millionen Euro, heißt es in einer Mitteilung. Dem gegenüber stehen aber auch hohe Ausgaben in 2023. Viel Geld in die Hand nehmen will der Vogtlandkreis unter anderem für den Straßenbau (11,3 Millionen Euro), die Digitalisierung an den Schulen (3,3 Millionen Euro) sowie für Wirtschaftsförderung, Tourismus und den Forst (40 Millionen Euro). Ziel ist es außerdem, die letzten sogenannten „Weiße Flecken“ im Vogtland zu beseitigen. Das sind Stellen, an denen es weiterhin Funklöcher gibt. Bis Ende 2025 will der Landkreis dafür insgesamt 77 Millionen Euro investieren.