Vogtlandkreis: Infonachmittag für pflegende Angehörige

Viele ältere Menschen können nicht mehr so wie sie wollen. Sie möchten aber trotzdem nicht in ein Pflegeheim. Wenn die Angehörigen dazu bereit sind, ist die Pflege in den eigenen vier Wänden eine Möglichkeit. Mehr zum Thema alters- und pflegegerechtes Wohnen können Angehörige am Nachmittag in Plauen erfahren. Das Pflegenetzwerk Vogtlandkreis informiert zum Beispiel über Hausnotrufe. Sie ermöglichen den Familien ein Gefühl von Sicherheit. Angehörige von Menschen mit Demenz können sich außerdem mit jemandem von der Caritas Demenzfachstelle unterhalten.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Weil die Plätze begrenzt sind, ist es aber ratsam, sich vorher anzumelden.

Tel.: 03741/300 1504, E-Mail: haller.sandy@vogtlandkreis.de

25.8.2021, 15 bis 17.30 Uhr in der Forststraße 35 in Plauen