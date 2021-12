Vogtlandkreis: Infektionswelle lässt langsam nach

Das Infektionsgeschehen entwickelt sich in der Euroherz-Region unterschiedlich. Während die Sieben-Tage-Inzidenzen in den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth unter 200 gesunken sind, liegt der Vogtlandkreis weiter über der 1000er-Marke. Das dortige Landratsamt hat jetzt ein Update zum Infektionsgeschehen geschickt. Es gebe Hoffnung, dass die Infektionswelle langsam nachlasse, so die Behörde. Seit Ende November gebe es wieder weniger positive Schnell- und PCR-Tests. Die Omikron-Variante spiele im Vogtlandkreis noch keine Rolle. Es gebe noch keinen bestätigten Fall, allerdings elf Verdachtsfälle. Corona-Hotspots gebe es laut dem Landratsamt nicht. Schwerpunkte seien aber Schulen, Kindergärten und auch Pflegeeinrichtungen. Der Vogtlandkreis führt die hohen Infektionszahlen auf die nachlassende Wirkung der Impfung nach sechs Monaten zurück. Viele Vogtländer hätten sich bereits im Frühjahr impfen lassen.