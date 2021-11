Vogtlandkreis: Fürsprecher für psychisch kranke Patienten gesucht

Noch nie ist die Zahl der Corona-Infektionen so hoch gewesen wie heute. Das Robert Koch Institut meldet rund 34.000 Neuinfektionen (…)

Corona Update – Die Zahlen der Region am Donnerstag

Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben, steigt weiter an. Wegen dieser Entwicklung müssen Schülerinnen (…)

Lange Zeit hat der Landkreis Tirschenreuth bayernweit das Schlusslicht gebildet, was die Anzahl der Corona-Neuinfektionen betrifft. (…)

Kaum ist die Bundestagswahl vorbei, laufen schon die Vorbereitungen für die nächste Wahl in der Euroherz-Region. Und die steht im Juni (…)

Vogtlandkreis: Landrat ehrt Sportfunktionäre

Neben ihrer eigentlichen Arbeit engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich in Vereinen. Das nimmt nochmal einiges an Zeit in Anspruch. (…)