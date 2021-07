Vogtlandkreis: Eltern bekommen Geld für Schulbeförderung zurück

Wenn die Schulen zu sind, müssen die Schüler auch nicht hin. Damit fällt auch die Fahrt mit dem Schulbus weg. Im Vogtlandkreis können sich Eltern ihren Anteil an der Beförderung jetzt erstatten lassen. Das hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Sie bekommen 40 Euro für vier Monate des Schuljahres pauschal zurückerstattet. Den Antrag dafür könnt ihr online beim Zweckverband ÖPNV Vogtland (ZVV) stellen. Alternativ geht es auch per Post. Die Frist endet Ende Oktober. Für jedes Kind müsst ihr einen eigenen Antrag stellen. Den Link zum Online-Antrag findet ihr hier.