Vogtlandkreis: Drei Bibliotheken vom Bund gefördert

Die einen lieben es die Seiten klassisch umzublättern, die anderen lesen ihr Buch lieber elektronisch auf dem Tablet. In vielen Bibliotheken lässt das digitale Angebot aber noch zu wünschen übrig. Für die gibt es das Soforthilfeprogramm für Bibliotheken im ländlichen Raum vom Bund. Gleich drei Bibliotheken im Vogtland bekommen daraus jetzt Fördermittel. Die Stadtbibliothek Auerbach will ihr nachhaltiges Medienangebot erweitern, die Stadtbibliothek in Treuen braucht das Geld für einen eigenen Online-Katalog. Die Vogtland Kultur GmbH erhält rund 23.500 Euro für die Stadtbibliothek Rodewisch und den Bürgerbus Vogtlandkreis. Die Förderung soll dabei helfen, die Bücherei zu einem Wohlfühlort für alle Generationen umzugestalten und die Online-Services zu modernisieren.