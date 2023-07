Vogtlandkreis: Autofahrer gerät in Mufflon-Herde

Bei uns im ländlichen Raum passiert es ja öfter mal, dass ein Fuchs oder Reh vor dem Auto über die Straße läuft. Im Vogtland ist ein 60-jähriger Autofahrer aber am Morgen in eine Herde Mufflons geraten. Das sind Wildschafe. Der Man war auf der B92 in Richtung Plauen unterwegs, als die Tiere plötzlich vor ihm über die Straße gelaufen sind. Der 60-Jährige ist mit einem der Mufflons zusammengestoßen. Auch ein weiterer Autofahrer ist mit der Herde kollidiert. Dabei sind mehrere Tiere verletzt und zwei Mufflons sogar getötet worden. An den beiden Autos ist ein Schaden von insgesamt 6.000 Euro entstanden.