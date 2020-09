Vogtland: weitere Schul-Klasse in Quarantäne

In der Grundschule Muldenhammer in Hammerbrücke gibt es eine bestätigte Covid-19-Infektion in einer dritten Klasse. Die Mädchen und Jungen befinden sich in Quarantäne. Nach der Grundschule Erlbach und dem Gymnasium Markneukirchen ist damit eine dritte Schule im oberen Vogtland betroffen. In Quarantäne muss in dem Zusammenhang auch ein Kind einer dritten Klasse der Auerbacher Diesterweg-Schule: es besucht den Hort in Muldenhammer. Das Landratsamt hat unterdessen gestern neun neue Covid-19-Fälle in der Region gemeldet. Zu schaffen mache dem Gesundheitsamt derzeit, dass bei den Neuinfektionen die Zahl der nachzuverfolgenden Kontaktpersonen „deutlich gestiegen“ sei. Dabei arbeite man streng nach den Vorgaben des Robert Koch-Instituts, sagt Andreas Lonitz vom Gesundheitsamt in Plauen: