Vogtland: Warnung vor Bienenseuche

Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Vogtlandkreises hat Imker vor der Bienenseuche „Amerikanische Faulbrut“ gewarnt. Die Behörde war vergangene Woche von der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen über den möglichen Erregernachweis in einem Bienenstand im Vogtland in Kenntnis gesetzt worden. Am Freitag gab es dann einen weiteren Verdachtsfall in einem anderen Bienenstand. Betroffen sind die Gebiete Oelsnitz und Plauen. Da es sich zunächst nur um einen Verdacht handelt, wurde laut Landratsamt kein Sperrbezirk gebildet. Inzwischen sind Einzelproben genommen und eine epidemiologische Ermittlung ist eingeleitet. Die Ergebnisse stehen noch aus.