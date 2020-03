Vogtland: Vorbereitungen auf Coronavirus laufen

Sich die Hände waschen, in den Ellbogen niesen und weniger Hände schütteln – so sollen sich die Menschen hinsichtlich des Corona-Virus verhalten. Das sieht auch der Vogtländische Landrat Rolf Keil so. Derzeit ist in dem Landkreis noch kein Fall bekannt. Er sei aber gut vorbereitet, so Rolf Keil:

Das schlimmste, was passieren könne seien Panik und Hamster-Käufe – dazu gebe es überhaupt keinen Grund, so Keil. Bereits im Februar seien Sitzungen gewesen und auch in dieser Woche haben erneut Beratungen stattgefunden. Auch darüber, wie er sich bei einem möglichen Quarantäne-Fall verhalten muss, macht sich der Vogltlandkreis Gedanken. Auch der Landkreis Hof macht das und informiert darüber heute Mittag. Radio Euroherz ist vor Ort.