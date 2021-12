Vogtland: Versammlung von Corona-Gegnern aufgelöst

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erneut gesunken. Der Wert liegt aktuell bei 353, so das Robert-Koch-Institut heute. Das heißt, die Corona-Maßnahmen scheinen Wirkung zu zeigen. Die Zahlen gehen aber nicht überall nach unten. Der Vogtlandkreis hat eine Inzidenz von 1385 und damit die höchste in Sachsen. Doch gerade dort gehen Menschen gegen die Beschränkungen auf die Straße. In Pausa im Vogtland musste die Polizei gestern zwei verbotene Versammlungen auflösen. Die Teilnehmer beschreibt die Polizei zum Teil als äußerst aggressiv.

Die weiteren Inzidenzen aus der Euroherz-Region im Überblick: Der Landkreis Tirschenreuth verzeichnet mit 214 den niedrigsten Wert. Es folgt der Landkreis Wunsiedel (220). Die Stadt Hof liegt knapp unter der 400er-Marke (389), der Landkreis Hof liegt leicht darüber (411). Der Saale-Orla-Kreis hat eine Inzidenz von 1239.