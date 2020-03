Vogtland: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Der tödliche Verkehrsunfall gestern Mittag auf der B173 bei Culmitz war leider nicht der einzige schwere Unfall in der Region. Auch im Vogtland hat es heftig gekracht, zwei Menschen sind schwer verletzt worden. Auf der Klingenthaler Straße Richtung Auerbach sind am frühen Nachmittag zwei Autos in einer Kurve frontal zusammengestoßen. Die Feuerwehr musste beide Fahrerinnen aus ihren Fahrzeugen befreien, beide waren eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber war auch im Einsatz. Die Straße war bis in den späten Nachmittag hinein gesperrt.